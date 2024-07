Il Comune va alla ricerca di bagnini 

La stagione estiva è già iniziata da un pezzo, le spiagge di Pula sono affollate, ma due torrette di salvataggio sulle quattro presenti nel litorale rimangono ancora sguarnite per la mancanza di bagnini. La parola d’ordine è sicurezza, ma non troppo: se negli arenili di Campu Matta e Guventeddu nelle postazioni di controllo si alternano regolarmente quattro bagnini, Nora e Pinus Village risultano ancora prive del personale che vigila sull’incolumità dei bagnanti.

L’appello

Viste le difficoltà riscontrate dalla società che gestisce il servizio di salvataggio in mare, il Comune ha deciso di lanciare un appello per individuare quanto prima altri quattro bagnini. La vice sindaca, Elisabetta Loi, spiega come sia diventato difficile trovare personale qualificato per garantire questo servizio: «Il problema si era verificato già lo scorso anno, per quello abbiamo organizzato dei corsi per formare nuovi bagnini. I giovani che hanno conseguito il brevetto hanno trovato tutti lavoro e sono impegnati nelle strutture ricettive della zona. Il servizio è stato affidato lo scorso giugno, purtroppo la società che lo gestisce è riuscita a individuare solo quattro degli otto bagnini che occorrerebbero per coprire una giornata in spiaggia: dal prossimo anno metteremo dei paletti, potrà partecipare al bando esclusivamente chi dimostra di avere tutto il personale prima dell’inizio della stagione».

La mappa

Se l’assenza di un bagnino nella torretta che abitualmente viene collocata nel tratto di spiaggia sulla quale si affaccia la chiesa di Sant’Efisio tutto sommato viene sopperita dalla presenza del personale dello stabilimento balneare Villaggio 88, preoccupa la situazione di Pinus Village. «Si tratta dell’unico tratto completamente sguarnito - spiega Loi - ci auguriamo di trovare il personale che occorre per coprire tutti i turni nelle torrette prima dell’inizio di agosto».

In Municipio

Donatella Fa, assessora al Turismo, si augura che il servizio di salvamento venga garantito presto in tutte le principali spiagge di Pula: «Non avere tutti i bagnini nelle postazioni abituali è un problema per la sicurezza, per i prossimi anni cercheremo di organizzare più corsi in modo da formare sempre più giovani». Critica, dai banchi della minoranza, la capogruppo di Siamo Pula, Ilaria Collu: «Ci troviamo davanti all’estate di ritardi, che dimostra una scarsa programmazione da parte dell’amministrazione Cabasino. Di questo passo si rischia di avere un servizio importate come il salvamento a mare in autunno. Come sta accadendo per le aree in spiaggia dedicate ai disabili, o il calendario degli eventi estivi partito solo a inizio luglio».

