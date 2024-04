Il Comune trova i soldi per la piscina 

Il bilancio del Comune di Carbonia si arricchisce di circa 3 milioni di euro derivanti dall’avanzo dell’anno precedente e di nuove risorse di circa 900 mila euro da destinare alla piscina. Per il secondo anno consecutivo i conti fanno registrare un importante avanzo di bilancio, che nel 2024 si attesta intorno ai 3 milioni di euro, per la precisione 2.894.295 euro, mentre lo scorso anno le somme rientrate nelle casse comunali erano di circa ottocento mila euro.

I finanziamenti

Il sindaco Pietro Morittu, che detiene anche la delega al bilancio, esprime grande soddisfazione: «Al momento dell’insediamento il bilancio presentava un grande disavanzo che imponeva scelte dolorose in termini di amministrazione ordinaria. Grazie anche al forte impegno della Regione siamo riusciti a coprire completamente il peso derivante dal disavanzo e siamo oggi in grado di poter dare continuità per il benessere della nostra città». Già nello scorso mese di gennaio all’atto del bilancio di previsione 2024, il primo cittadino, forse tenendosi cauto, aveva parlato di un possibile avanzo di circa 2 milioni di euro. Ad oggi la cifra è decisamente maggiore e spetterà all’amministrazione e in particolare al consiglio comunale decidere dove impegnare le nuove risorse. «In questi giorni sto iniziando a confrontarmi con i consiglieri - afferma ancora Morittu - ma alcune macro aree di intervento sono già state individuate. Penso al rafforzamento degli interventi nel settore dei servizi sociali a favore delle persone più disagiate, agli interventi su strade, marciapiedi, decoro urbano e manutenzione più in generale. Altre aree riguarderanno il mantenimento, almeno, del livello dell’anno scorso per ciò che concerne le manifestazioni estive e il sostegno alle associazioni». A quanto pare però non è tutto due giorni fa in una riunione di maggioranza è emersa la necessità di rimettere mano alla toponomastica e numerazione civica cittadina. «Un intervento importante – continua Morittu - in questo campo permetterà di rendere più efficiente per esempio il servizio di nettezza urbana e anche di riscossione dei tributi, rendendo più semplice l’individuazione di possibili evasori».

La piscina comunale

Nelle scorse ore è arrivata poi la conferma del ministero relativamente ai fondi del bando “Sport e periferie 2023”. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 700 mila euro, più 200 mila euro di cofinanziamento da destinare alla ristrutturazione interna. A questi fondi si aggiungono ulteriori 400 mila euro derivanti da fondi regionali che il Comune si è già aggiudicato per il rifacimento del tetto. Proprio sul finanziamento regionale il sindaco precisa: «non sono ancora stati trasferiti in quanto inseriti in una norma impugnata dal governo. Non appena avremo risposte in merito saremo pronti a porre in essere tutte le procedure per avviare i bandi di gara e procedere quanto prima all’assegnazione complessiva dei lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA