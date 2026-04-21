Il Comune tasta il polso agli elettori 

Manca circa un anno alle prossime elezioni comunali e l’amministrazione in carica prova a sondare l’indice di gradimento da parte dell’elettorato, ovvero dei cittadini e delle cittadine di Carbonia. Lo fa nello specifico aderendo ad “ELoGE”, un programma promosso dal Consiglio d’Europa che consiste in un riconoscimento rilasciato alle autorità locali che hanno raggiunto un livello elevato di buona governance democratica secondo i 12 principi della buona governance: partecipazione civica, trasparenza, efficacia, responsabilità, etica pubblica, innovazione, sostenibilità, coesione sociale e solidità nella gestione.

Il sondaggio

Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a esprimere una valutazione sull’operato dell’amministrazione attraverso un questionario anonimo, a cui si potrà partecipare entro il 30 aprile, che è presente nella pagina social del comune Carbonia Newsletter. Le domande a cui i cittadini, nonché futuri elettori, dovranno rispondere riguardano vari aspetti: dal coinvolgimento dei cittadini alle attività del Comune alla promozione dei valori di equità, dignità, uguaglianza e rispetto; dalla trasparenza decisionale al buon uso delle risorse pubbliche; dalla valutazione delle competenze alle risposte alle esigenze dei cittadini. A ciascuna delle 12 domande i cittadini avranno quattro opzioni di risposta definendo se l’operato dell’amministrazione è per ciascun punto: per nulla, parzialmente, sufficientemente o completamente soddisfacente. C’è poi un’ultima parte che indaga sulla partecipazione al voto e alle attività pubbliche e sociali.

Gli obiettivi

Il sindaco Pietro Morittu afferma che “si è scelto di aderire al programma ELoGE perché crediamo che un Comune moderno debba misurarsi con standard elevati di qualità amministrativa e, soprattutto, aprirsi al confronto con i cittadini. Attraverso il questionario ciascuno può esprimere la propria opinione e contribuire in modo diretto a migliorare il funzionamento del Comune. È un’occasione importante per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità». Non tutti i componenti del Consiglio comunale, in particolare quelli dell’opposizione, la vedono però allo stesso modo. Per Daniela Garau di Fratelli d’Italia «qualunque forma di partecipazione sul gradimento va bene. Sono però curiosa di vedere quanti parteciperanno e che risposte daranno. Non bisogna dimenticare che in questi quattro anni l’amministrazione aveva a disposizione altre forme di partecipazione diretta, come ad esempio la commissione Pari opportunità e i comitati di quartiere, che sono stati utilizzati parzialmente o mai». Sulla stessa linea il pensiero di Barbara Pischedda di Sinistra Futura: «Sono favorevole con l’utilizzo di questo strumento che però, va evidenziato, è solo un indice di massima. Questa iniziativa, quindi, non si può sostituire ad un confronto diretto con i cittadini che è stato carente o totalmente assente».

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