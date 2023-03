Il Comune taglia la tassa sui tavolini: esultano gli operatori 

Un raggio di sole per i commercianti della città. La Giunta comunale ha tagliato del settanta per cento al tassa dei tavolini, e allo stesso tempo ha dato il via libera al rimborso del fondo per gli aiuti Covid che non era stato speso e destinato a sostenere le attività commerciali con un taglio della Tari. Una notizia che fa sorridere anche la associazioni di categoria, con Confesercenti e Confcommercio che plaudono all’iniziata.

Il provvedimento riduce delle tariffe di occupazione del suolo pubblico per tutti gli esercenti nuoresi che si preparano all'imminente stagione primaverile ed estiva. La riduzione voluta dalla giunta è di circa il 70 per cento in meno rispetto a quella applicata l'anno precedente, che abbassa la tariffa giornaliera a 0,13 centesimi a metro quadro. Pagamento che l'amministrazione potrà ricevere in un'unica soluzione o con un apposito piano di rateizzazione, a discrezione delle attività.

«Ottimo, sono stati di parola – afferma Gianluca Deriu di Confocmmercio -, dopo questa delibera c’è grande soddisfazione. C’è stato un dialogo con l’amministrazione che ha fatto una cosa giusta, apprezzata certamente dagli operatori. È un segnale importante».

Confcommercio mercoledì alle 15 ospiterà il sindaco per un dibattito sul Piano per la mobilità sostenibile e la relativa polemica che ha generato tra i negozianti del centro. Anche Confesercenti, con Roberto Cadeddu, è soddisfatta. «La riduzione della tariffa è un segnale, un punto di partenza che riguarda un po’ tutti gli operatori. Certo la ricaduta immediata è per chi fa somministrazione, ma leggiamola in prospettiva. Rivitalizzare il centro è un tema che interessa tutti gli operatori, va benissimo abbassare la tariffa. Ora occupiamoci tutti insieme di ridare vitalità alla città». Rachele Piras, assessora al Bilancio, parla di n provvedimento che segue il filone dell’incentivazione alle imprese che contribuiscono con il proprio lavoro a migliorare la vita nella città» mentre la collega alle Attività produttive, Grazia Mele definisce il provvedimento «un'ulteriore azione concreta a favore delle attività cittadine che si preparano a trasformare Nuoro nel salotto buono. Un atto da voluto per chi rende un servizio diffuso di accoglienza in città».

