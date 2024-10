Il Comune taglia gli alberi davanti al cimitero 

L’ordine è arrivato all’improvviso, cogliendo di sorpresa tutti. Anche i consiglieri comunali di minoranza di Macomer. Gli alberi davanti al cimitero non ci sono più. La motosega è entrata in azione nel fine settimana e domenica mattina l’inizio di viale, che costeggia il cimitero e il rione di Santa Maria, è apparso spoglio e quasi mutilato. Alberi piantati negli anni Sessanta, che davano ombra all’ingresso della chiesa cimiteriale, dove nel periodo estivo trovavano riparo dal sole centinaia di persone durante i funerali, non ci sono più. «Erano innanzitutto malati - precisa l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - i rami stavano cadendo uno dopo l’altro. Dopo il sopralluogo dell’esperto dell’ufficio comunale all’Ambiente e dopo aver che le radici hanno sconnesso i marciapiedi, rendendoli impraticabili e diventando una pericolosa insidia, abbiamo deciso di tagliarli. Ovviamente si interviene subito, speriamo prima di novembre, per il ripristino dei marciapiedi e la messa a dimora di nuovi alberi con radici a fittone, che non si allargano, ma vanno in profondità». Un altro platano in via Ariosto, davanti alla scuola media, sarà tagliato per consentire la realizzazione dello scivolo per i disabili. Altri alberi saranno piantati in viale Nenni.

