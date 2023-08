«Il Comune tagli la siepe, alto rischio in caso di incendio» 

«Fate pulire le siepi che invadono metà della strada». È l’appello lanciato al Comune di Villacidro da Francesco Carboni, pensionato, preoccupato poiché lo sterrato stretto che conduce alla sua abitazione è pericolosamente ingombro di vegetazione che, in caso di incendio, alimenterebbe le fiamme minacciando direttamente la sua proprietà.

Si tratta di un tratto di strada sterrata, in località Santa Maria, che termina proprio sul cancello della casa di Carboni, dove non ci sono possibilità di uscita alternativa.

«Tutti gli anni provvedo a fare tagliare l’erba circostante e sfoltire le siepi vicine, a mie spese, pagando un operaio perché non sono più in grado di fare da me» dice Carboni. Una pulizia che Carboni pretende venga fatta anche nel vicino terreno, un oliveto delimitato da una siepe che confina con la strada. «Se il proprietario non interviene – aggiunge Carboni – che pulisca il Comune, facendosi poi rimborsare».

La strada campestre è larga solo in apparenza, ma praticabile da una sola automobile per volta in quanto un fossato creato dalle acque di scolo ne ha occupato nel tempo una buona porzione laterale. Così il vice sindaco Dario Piras: «Faremo una valutazione della situazione. È necessario tuttavia valutare la compatibilità dell’esigenza del privato cittadino con quella di preservare le siepi a tutela della biodiversità: se ci fosse necessità di sfoltire la parte pericolosa interverremo».