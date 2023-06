Il Comune stringe i tempi: «Pronti a riaprire due parchi» 

Sebbene manchi una data ufficiale, è priorità del sindaco accelerare la riapertura dei parchi cittadini.“L’Angolo di Aylan”, in piazza Don Bosco, era stato inaugurato da Mario Puddu nel 2016 durante il suo precedente mandato. Il parco presenta la suddivisione degli spazi in due settori : uno dedicato a bambini sino ai tre anni, e l’altro con attrezzature destinate ai bambini dai tre ai dodici anni.

Il parco giochi di via Caravaggio era stato inaugurato nel residenziale quartiere di Piri Piri durante l’amministrazione Licheri. Il parco è delimitato da una alta rete metallica e presenta dei giochi in legno su una superficie erbosa. La riapertura dei parchi, temporaneamente chiusi a causa di intervento di manutenzione dei giochi, rappresenta una urgenza nella lista delle priorità del neoeletto sindaco. « Nessun problema è di facile soluzione – afferma Puddu - ma con l’arrivo dell’estate e con la chiusura delle scuole trovo sia necessario offrire ai bambini degli spazi verdi per una passeggiata e per i giochi all’aria aperta. Riflettevo anche sull’orario di chiusura, d’estate le famiglie escono dopo cena, durante le ore più fresche, il parco aperto potrebbe rappresentare anche un luogo di socializzazione per bambini e per i genitori». Il sindaco chiede che ci sia attenzione da parte di tutti affinché i giochi non vengano vandalizzati : « Avere cura di un bene comune è un dovere e denota il nostro livello di civiltà, confido molto sul senso civico degli asseminesi».

