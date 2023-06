Il Comune stanzia 7mila euro per le società sportive 

Con una delibera di Giunta il Comune di Villamar ha stanziato 7mila euro a favore delle società sportive. Il documento pubblicato nell’albo pretorio dà conto delle condizioni necessarie per fare richiesta dei contributi e della ripartizione dei fondi. Tra i requisiti richiesti, c’è quello che le società abbiano sede in paese e che la loro attività sia rivolta principalmente ai cittadini di Villamar. Inoltre è necessario che fossero in attività almeno fino al 31 dicembre dello scorso anno e iscritte al Coni (oppure ad altre enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni al fine di favorire lo sviluppo e la promozione). I fondi saranno divisi in parti uguali tra i richiedenti ammessi. ( f. c. )

