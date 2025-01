Il Comune stanzia 47mila euro per interventi sui siti nuragici 

Il patrimonio archeologico è fra le priorità dell’amministrazione comunale di Isili, che nei giorni scorsi ha stanziato 47 mila euro per interventi che riguardano i due più importanti siti del territorio, i nuraghi Is Paras e Asusa. Entrambi si trovano a ridosso del centro abitato: il primo accanto allo stadio comunale “Ottavio Corda”, l’altro domina il parco omonimo. Entrambi necessitano di interventi urgenti, seppur per diversi aspetti.

L’importo stanziato dal Comune va ad aggiungersi ai 150 mila euro che finanziano gli interventi che si tanno effettuando al nuraghe Is Paras.

«Fra gli interventi previsti – annuncia il sindaco Luca Pilia – rientra anche la campagna di scavi che manca da troppo tempo».

Per quanto riguarda il nuraghe Asusa sono urgenti la pulizia e la messa in sicurezza. Più volte è stato denunciata la condizione di abbandono del sito nonostante le svariate campagne di scavo condotte anni fa, che ne hanno messo in luce l’importanza e la ricchezza. Numerosi studenti dell’Università di Cagliari si sono avvicendati facendo scoperte di rilievo soltanto in parte rese pubbliche.

Pilia è convinto delle potenzialità dei due nuraghi isilesi: «Con queste ulteriori risorse e interventi – sostiene – il patrimonio archeologico del nostro comune verrà valorizzato e sarà reso più accessibile».

