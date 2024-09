Il Comune stanzia 180mila euro per la promozione turistica 

Stagione turistica entusiasmante: settembre da tutto esaurito nei primi giorni, e l’assessora competente annuncia l’attività in corso rivolta con largo anticipo alla programmazione della stagione 2025. Recentemente, è stata aggiudicata la gara per la realizzazione di un progetto triennale dedicato alla definizione della strategia di sviluppo della destinazione turistica: Sant’Antioco.

«Se lo è aggiudicato la ditta Pirene s.r.l. - ha detto l’assessora al turismo, Roberta Serrenti - che manderà in esecuzione le linee tracciate dall’amministrazione che intende continuare a lavorare su quattro macro aree fondamentali, nella prosecuzione dell’attività di promozione, iniziata 8 anni fa. L’iter si è concluso anche grazie all’impegno dei dipendenti che ci hanno lavorato con determinazione». Per il triennio con scadenza 2026 sono stati impegnati 180 mila per promozione e comunicazione, il miglioramento dell’accoglienza turistica, lo sviluppo organico di azioni sul turismo enogastronomico e sul turismo lento. «Dalle prime riunioni - dice Roberta Serrenti - i presupposti professionali sono ottimi per crescere e migliorare quanto finora creato. Si parte già lunedi prossimo con l’apertura dell’info point, che sarà supportata anche da un’assistenza turistica online 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in diverse lingue, attraverso l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e operatori da remoto, che garantiranno un costante supporto a chiunque visiti l’Isola».