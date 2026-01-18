Il Comune stabilisce le tariffe per la tassa di soggiorno 

Praticamente il minimo sindacale. La Giunta comunale di Capoterra ha stabilito l’entità della tassa di soggiorno, la grande novità della stagione 2026, che entrerà in vigore il primo febbraio. I titolari di hotel, Bed and breakfast, case vacanze, ostelli, agriturismi e campeggi hanno due settimane di tempo per organizzare la riscossione di quanto dovuto: 50 centesimi al giorno per tutte le strutture a parte gli hotel tre stelle (un euro) e gli alberghi a quattro e cinque selle (1,50).

Il confronto

Le tariffe più basse possibili: con questa scelta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau ha accolto la richiesta dei titolari delle attività turistiche, incontrati qualche settimana fa in un’assemblea organizzata per illustrare la nuova imposta e ascoltare i suggerimenti di chi vive a contatto con i vacanzieri.

«Si tratta di un esperimento - spiega l’assessore Gianluigi Marras – e come tale abbiamo voluto coinvolgere nelle scelte cittadinanza, imprenditori e anche chi ha aperto in città un B&B».

L’offerta

L’introduzione della tassa di soggiorno è stata anche l’occasione per fare il punto dell’offerta turistica a Capoterra tra centro, zone residenziali come Poggio dei Pini e le lottizzazioni sul litorale: «In città – prosegue Marras – abbiamo circa trecento strutture, dalle seconde case agli appartamenti concessi per affitti brevi, poi B&B e qualche albergo. In tutto circa 1.500 posti letto, disponibili praticamente tutto l’anno».

Le richieste presentate alla amministrazione? «Dalla Residenza del sole – spiega il sindaco Garau – è stato chiesto un intervento per migliorare illuminazione e marciapiede, più in generale occorre un servizio di trasporto più efficiente e una maggiore promozione del territorio, quello che intendiamo fare con i proventi della tassa di soggiorno. L’anno scorso abbiamo cominciato acquistando un mini bus elettrico che utilizzeremo proprio per il trasporto turistico».

La critica

Contrario alla tassa di soggiorno l’ex sindaco Francesco Dessì, oggi all’opposizione: «Una decisione presa con troppa fretta. A Capoterra arrivano per il momento pochi visitatori, prima di varare questa nuova imposta sarebbe stato necessario migliorare la città e poi promuoverla efficacemente. Tra l’altro sarà un impegno particolarmente gravoso per i titolari di B&B e alberghi, che dovranno riscuotere l’imposta e versarla poi al Comune».

Replica l’assessore Marras: «Faremo di tutto per agevolare i titolari di strutture ricettive, magari con le piattaforme informatiche già in uso nelle realtà vicine e molto semplici da utilizzare quotidianamente». (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA