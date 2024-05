Il Comune spende gli avanzi di bilancio 

Strade, scuole, opere pubbliche. Sono i tre settori individuati dal Comune per gli avanzi di amministrazione del 2023, circa 200mila euro di fondi non vincolati. Oltre la metà (135mila euro) sarà investita in interventi sulla viabilità: 65mila euro come quota di cofinanziamento comunale per la realizzazione della rotonda sulla Statale 387 in prossimità dello svincolo per la zona industriale, opera finanziata dalla Regione con 450mila euro. Altri 70mila euro saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e la messa in sicurezza della viabilità urbana. Una parte sarà riservata alla programmazione: 50mila euro per impianti sportivi (costruzione di un campo da padel e manutenzione straordinaria degli impianti esistenti); 10mila euro, infine, serviranno per acquistare arredi per l’asilo nido comunale. (c. z.)

