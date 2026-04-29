Il Comune sistema la lottizzazione 

Al via la gara d’appalto per completare la lottizzazione Bi ‘e Pauli, a Selargius, dopo oltre vent’anni di attesa.

La nascita del mini quartiere, a ridosso del confine con Monserrato, risale alla fine degli anni Novanta: prima la costruzione delle villette, poi si sono succedute una serie di concessioni edilizie tutte puntualmente scadute. E infine il nuovo incarico a un professionista per il collaudo e la definizione dei fondi necessari per completare marciapiedi e illuminazione.

Ora sembra arrivata la svolta: le opere - finanziate con 350mila euro - partiranno a breve. Quindi il Comune fa ordine in un altro compendio urbanistico della città: non è stato facile negli anni, infatti, rimettere insieme le tessere del territorio per rimetterlo in sesto senza snaturarlo.

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