Il Comune si tinge d’azzurro 

Le grandi manovre in casa Forza Italia non sono finite e dopo aver accolto i tre dissidenti di Prospettiva Aristanis, il gruppo azzurro è pronto a dare il bentornato a una vecchia conoscenza. La parentesi di Francesco Pinna tra i banchi dell’Udc è già al capolinea: l’ex assessore ai Lavori pubblici è pronto a tornare laddove gli elettori lo avevano collocato.

Il ritorno

L’addio era arrivato a tempo di record, all’indomani della seduta di insediamento dell’Assemblea. Ora, a due anni di distanza, il ritorno tra le fila di Forza Italia che non sarà “un taxi”, come dichiarava il capogruppo Gigi Mureddu a marzo, ma in viaggio ha recuperato parecchi passeggeri. Non è l’unica novità all’interno del partito, già proiettato alla fase congressuale. Il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, d’intesa con il commissario provinciale Mureddu e il consigliere regionale Alfonso Marras, ha assegnato alcuni incarichi interni al partito, «per rafforzare le strutture interne e intensificare le iniziative per la campagna delle adesioni in corso».

Le nomine

Fino alla celebrazione degli stessi congressi, in programma entro l’anno, sarà Giovanni Mascia il responsabile provinciale dell’organizzazione; Andrea Loche si occuperà degli Enti locali e Paolo Angioi dei dipartimenti. L’assessore al Bilancio, Luca Faedda, sarà commissario responsabile organizzativo di Oristano. Una nomina, quest’ultima, che sembra fortificare la posizione dell’esponente della Giunta, sulla quale, secondo indiscrezioni, si sarebbero soffermate le mire degli stessi compagni di partito. Di avvicendamenti, almeno per ora, il leader regionale non vuol sentir parlare. Anche se l’innesto di Pinna muta gli equilibri nell’Aula degli Evangelisti, consegnando a Forza Italia il ruolo di primo partito, con un solo assessore. L’Udc, dal canto suo, conserva al momento tre cariche (2 assessori più la presidenza del Consiglio) a fronte di tre consiglieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA