Il Comune si riprende la piscina chiusa 

INVIATO

Assemini. L’insegna all’ingresso della struttura era già scomparsa da tempo. E ora è arrivata l’ufficialità: Danilo Anedda, in qualità di rappresentante di Acquasport, la società sportiva che gestiva la piscina, ha riconsegnato le chiavi dell’impianto al sindaco Mario Puddu. Può, dunque, cominciare la seconda vita di un “gioiello” da sei milioni di euro, col cantiere avviato nel 2007 e consegnato nel 2012. Ma i nuotatori dovranno rassegnarsi: saranno costretti ad emigrare per almeno un anno (con i tempi della burocrazia, è lecito, però, incrociare le dita).

La vicenda

La conclusione di un rapporto non sempre sereno tra il Comune e l’Acquasport. Alla società sportiva era stata affidata la gestione dell’impianto sino al 2025. Poi, prendendo atto degli oggettivi problemi provocati dal lockdown per la pandemia di Covid-19, il commissario straordinario Bruno Carcangiu aveva deciso di concedere altri tre anni di gestione alla società. Ma qualcosa si era già incrinato nei rapporti tra Comune e Acquasport: l’amministrazione lamentava il mancato pagamento di svariati canoni, la società, invece, sosteneva di essersi fatta carico di alcuni interventi di manutenzione. A giugno, Acquasport ha comunicato l’intenzione di recedere dal contratto: la piscina è rimasta aperta per altri due mesi, fino alla definitiva chiusura avvenuta a fine luglio. E, ora, appunto, con la consegna delle chiavi, è stata sancita ufficialmente la fine del rapporto.

I controlli

E il Comune non ha perso tempo: ripreso possesso della piscina, è stato effettuato immediatamente un sopralluogo da parte di tecnici ed esperti per “fotografare” la situazione, per capire, cioè, in che stato è la struttura. Per capire, di conseguenza, quali interventi devono essere fatti per renderla operativa. E che cosa serve per apportare eventuali miglioramenti: quasi certamente, per esempio, dovrà essere montato un impianto fotovoltaico per rendere la piscina autosufficiente dal punto di vista energetico. Soltanto a quel punto, si potrà anche cominciare a predisporre il bando per l’assegnazione.

La scelta

Anzi, prima c’è da fare un altro passaggio: bisogna decidere se sarà il Comune a sobbarcarsi le spese per gli eventuali interventi. O, se, invece, verranno coinvolti i privati. Una scelta tutt’altro che irrilevante: se a pagare fosse soltanto l’amministrazione, con i tempi della burocrazia l’apertura rischierebbe di allontanarsi nel tempo. La scelta di puntare sui privati abbrevierebbe i tempi ma porterebbe ad affidare la gestione per un periodo sufficientemente lungo per ammortizzare l’investimento.

L’attesa

Problemi che potranno essere affrontati soltanto quando si saprà quello che serve. «Stiamo parlando, non bisogna dimenticarlo», afferma il sindaco, «del bene più prezioso del patrimonio di Assemini. Il nostro obiettivo è ridare ai cittadini la piscina nel più breve tempo possibile». Ovviamente, è impossibile, allo stato attuale delle cose, prevedere i tempi. Ma sotto sotto c’è la speranza che, nel giro di un anno, la piscina ritorni a funzionare.

RIPRODUZIONE RISERVATA