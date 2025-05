«Il Comune si faccia vedere anche da noi» 

San Michele: mastelli traboccanti di scarti domestici presi d’assalto sin dalle prime ore dell’alba da cornacchie e gabbiani. Strade e marciapiedi ostruiti da cumuli di immondezza e materiali ingombranti tra cui materassi, sedie, cassette di plastica e barattoli di vernice. Topi e blatte in pieno giorno e un tanfo nauseabondo in tutto il quartiere. Lunedì gli abitanti delle vie Podgora, La Somme, Premuda, Ardenne e Laghi Masuri si sono svegliati sommersi dai rifiuti.

«Non è la prima volta, ormai sta accadendo sempre più spesso, specialmente nei fine settimana», denunciano, «a volte la spazzatura non viene ritirata o viene ritirata solo in parte. Qualcosa non sta funzionando, ci auguriamo che si intervenga perché non si può vivere così». Gabriella Spiga, residente in via La Somme, è rassegnata. «Siamo alla deriva, si è parlato tanto di controlli, ma è solo una presa in giro. Domenica qui era una cosa indecente. Speriamo che l’assessora si faccia vedere pure da noi».

Degrado anche in via Bosco Cappuccio, dove l’amministrazione è già stata costretta ad intervenire per far portar via numerosi materiali ingombranti. «Servono telecamere, altrimenti non se ne esce», commenta un uomo, «anche perché la maggior parte dei rifiuti arriva da fuori città. Bisogna potenziare il ritiro, la quantità di rifiuti è enorme».

