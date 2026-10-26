Il Comune si disfa di terreni ed edifici

La vendita di una parte del patrimonio immobiliare pubblico e il riscatto di terreni residenziali arrivano sui banchi della politica locale. Durante il Consiglio comunale convocato per dopodomani alle 16,30 l’amministrazione di Decimomannu porterà in discussione il nuovo Piano delle alienazioni per il 2027 fissando i prezzi e le regole per la cessione dei beni dell’ente.

Il patrimonio

L’iniziativa nasce da un’approfondita ricognizione del patrimonio pubblico, che conta oltre 150 strutture divise tra edifici, abitazioni e terreni destinati allo sviluppo economico. Con questa manovra la Giunta intende riordinare le proprietà comunali garantendo nuove entrate per le casse (fino a 760mila euro con le sole alienazioni) e offrendo risposte concrete alle famiglie e al tessuto produttivo del territorio.

Riscatti e cessioni

Tra i punti principali all’ordine del giorno figura il piano per l’edilizia residenziale (Peep). Il Comune possiede la proprietà dei terreni su cui sorgono oltre 60 tra appartamenti e garage popolari nelle vie Emilia, Lombardia, Parini e Friuli. Attraverso il nuovo provvedimento i residenti potranno riscattare l’area sottostante diventando proprietari al cento per cento, non solo del cosiddetto “diritto di superficie” della durata di 99 anni. L’approvazione del prezzo di cessione in Consiglio - fissato per circa 95 euro al metro quadro - consente ai residenti di pagare un corrispettivo al Comune per acquistare la quota del terreno.

Zona industriale

Un capitolo fondamentale riguarda la zona industriale e artigianale dove si contano circa 30 tra capannoni, lotti e spazi commerciali insieme a piccoli terreni e tratti stradali ormai inutilizzati. L’amministrazione punta a sbloccare e riassegnare i lotti abbandonati per attirare nuove imprese, rilanciare gli investimenti e creare posti di lavoro per l’intero hinterland. Prezzo a metro quadro: 31 euro.

Piano e obiettivi

In Consiglio verranno infine definiti gli immobili destinati alla dismissione e le relative basi d’asta. L’elenco comprende 12 lotti residenziali Peep in zona “Sa Serra” (con prezzi che variano tra i 26mila e i 41mila euro a seconda della volumetria), oltre ad ampie superfici per attività produttive nelle località “Bingia Cadeddu” e in zona d’insediamento produttivo. Tra gli immobili posti in vendita figura anche una proprietà in via Stazione stimata oltre 28mila euro.

La sindaca

«Con questo piano vogliamo usare al meglio i beni del Comune», ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu, «vendendo quelli che non servono più e destinando le risorse ricavate a nuovi interventi per Decimomannu e i suoi cittadini. In questo modo l’ente avrà nuove risorse da investire per migliorare paese e servizi. Nel contempo i cittadini che vivono nelle aree Peep potranno acquistare il terreno su cui sorge la propria casa. L’obiettivo è semplice: valorizzare ciò che il Comune possiede e trasformarlo in opportunità concrete per tutta la comunità».

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