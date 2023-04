Il Comune si appresta a erogare 13 mila euro alle sette associazioni sportive del paese 

Sono in arrivo i contributi comunali per le attività sportive e ricreative a favore dei gruppi e associazioni. La somma messa a disposizione dal Comune ammonta a tredicimila euro. Sette le società beneficiarie: Nuova Dolia Atletica (1.644 euro), Tennis Club (1.444), Jolly Basket Dolianova (1.750), Asd Accademia Dolianova (2.398), Centro Olimpia (996), Vega Volley (2.723) e G.S Atletica (2.041). I contributi si riferiscono alla stagione sportiva 2021/2022. Eventuali ricorsi contro la graduatoria provvisoria potranno essere presentati entro il 17 aprile all’ufficio protocollo del Comune.

Intanto sono stati definiti i criteri per l’erogazione dei contributi relativi alla stagione in corso: un punteggio superiore sarà riconosciuto alle società sportive che hanno tra i loro iscritti un numero consistente di atleti minorenni. Premialità anche per le associazioni che coinvolgano nelle loro attività soggetti disabili. Tra i titoli preferenziali anche l’esperienza maturata dalle associazioni e la presenza al loro interno di allenatori e istruttori qualificati riconosciuti dalle federazioni di appartenenza. Il contributo massimo erogabile è di 3.000 euro. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA