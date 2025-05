Il Comune sguarnito si affida al digitale

Nel Municipio con l’organico ridotto all’osso si punta sulla digitalizzazione dei servizi. A Serramanna nasce lo Sportello sociale digitale, con l’obiettivo di “garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, e di gestirle autonomamente”. I cittadini meno abili con le nuove tecnologie, promette il sindaco Gabriele Littera smorzando sul nascere le polemiche, non saranno lasciati soli: «Chi non padroneggia gli smartphone sarà supportato dai due operatori sociali con competenze digitali e dotazioni informatiche specifiche: riceveranno gli utenti negli uffici del servizio sociale».

Le prestazioni

Istanze per usufruire delle prestazioni legate alla legge 162, per il Reddito di inclusione sociale (Reis) e per aderire alle iniziative di animazione di comunità: sono alcuni dei servizi che, attraverso lo Sportello sociale digitale sperimentale, d’ora in avanti potranno essere gestiti telematicamente.

Il sindaco parla di «un progetto sperimentale del servizio sociale del Comune, che si fonda sul processo di graduale e costante digitalizzazione delle procedure, in corso dal 2024, e che vede il portale istituzionale dotato di sezioni apposite con ben 50 servizi al cittadino, come la richieste di occupazione di suolo pubblico e molti altri». Il sindaco indica quindi i procedimenti che entreranno nel pacchetto del nuovo sportello: «Dai procedimenti dei piani personalizzati di assistenza alla persona con disabilità legati alla legge 162 fino al Reis: tutto quello che si faceva in cartaceo presentando direttamente le domande al protocollo, con fogli volanti e cartelline. Tutto questo si sta cercando di trasferirlo in digitale, invogliando e guidando gli utenti nella transazione digitale».

Lo Sportello sociale digitale avrà la durata sperimentale di 39 settimane e sarà finanziato con 20 mila euro del bilancio comunale.

«Serve un supporto»

L’innovazione potrebbe complicare l’accesso alle prestazioni degli utenti fragili, specie gli anziani, spesso con poca familiarità con computer e smartphone? «Non credo», risponde Littera, che promette l’aiuto umano ai cittadini meno smart.

Della «necessità di un supporto, almeno in questa fase di sperimentazione, per evitare errori e mandare più volte la stessa istanza o vedersela rigettare» parla anche Carlo Pahler, consigliere di minoranza che accoglie con favore il processo di modernizzazione della burocrazia comunale: «Si tratta, in realtà, dell’attività che si sta portando avanti da tempo con la digitalizzazione del Comune – precisa – e questo è un altro step fondamentale dell’area sociale che oggi va avanti a scartoffie e carte mandate all’ufficio Protocollo, che in qualche modo stava appesantendo il lavoro degli uffici».

I nuovi incarichi

Novità, intanto, anche sul piano dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali. Dopo la pubblicazione dell’avviso per la selezione dei dipendenti ai quali conferire l'incarico di responsabile di settore alla scadenza è giunta una sola candidatura: quella di Andrea Atzeni, già capo dell’area Tecnica, confermato fino 31 gennaio 2026 nell’incarico dal sindaco Gabriele Littera. Quest’ultimo ha firmato il decreto di nomina anche per gli altri funzionari: Maria Dolores Fadda all’area Finanziaria, Danilo Mascia (Vigilanza), Daniela Fagiani (Sociale) e Andrea Lecca (Amministrativa).

