Le ultime riviste sono state portate via sabato sera. Dopo vent’anni la storica edicola di via Dritta ha chiuso i battenti. E, per un strano gioco del destino, proprio ieri nella Giornata nazionale delle chiavi per il rilancio del commercio, la titolare Cristina Langiu insieme al fratello Alberto ha riconsegnato le chiavi al Comune, proprietario del locale. «Con grande rammarico abbiamo dovuto chiudere - spiegano i due fratelli – purtroppo ci era stato detto che il contratto di locazione non sarebbe stato rinnovato».

La storia

Per vent’anni quell’edicola nel cuore cittadino è stata un punto di riferimento. Rivendita di quotidiani, riviste, libri, giochi ma anche punto di ritiro di pacchi e «infopoint per i turisti che si sono rivolti sempre anche a noi per avere qualche informazione in più sulla città». Poi per una serie di fattori, i due fratelli hanno iniziato a pensare di passare il testimone e cedere l’attività. «Nei mesi scorsi abbiamo avuto diverse proposte, c’erano persone interessate all’acquisto dell’edicola – fa sapere Alberto Langiu – ma ovviamente prima abbiamo cercato di capire cosa sarebbe successo del contratto di locazione, visto che la cessione dell’attività era strettamente legata anche al locale che la ospitava». Il contratto era scaduto nel 2016 «ma evidentemente siccome noi abbiamo continuato a pagare il canone, si rinnovava tacitamente - aggiunge - Abbiamo chiesto chiarimenti e informalmente dal Comune ci è stato detto che non c’era più l’intenzione di concedere i propri locali per attività commerciali. E in caso di vendita dell’attività, il locale sarebbe rientrato nella loro disponibilità». A quel punto i fratelli Langiu si sono ritrovati con le mani legate. «È saltata la vendita, abbiamo perso un po’ di risorse e ieri abbiamo chiuso a malincuore».

La replica

La notizia è rimbalzata subito negli uffici di piazza Eleonora dove «non sarebbe mai arrivata una richiesta formale per il rinnovo del contratto» fanno sapere. Di fatto un’attività che si spegne suscita qualche perplessità ma la strada, secondo il sindaco Massimiliano Sanna, non è chiusa. «I tecnici effettueranno un sopralluogo per valutare le condizioni dello stabile ed eventuali interventi – spiega – poi si deciderà cosa fare, se affittarlo o tenerlo per iniziative del Comune». Al momento, salvo clamorose svolte, per la storica edicola Langiu il futuro è stato già scritto.

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