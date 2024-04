Il Comune sfratta il commissariato 

La "diffida”, già indirizzata al ministro Matteo Piantedosi, è chiara: “Si invita il ministero dell’Interno a rilasciare l’immobile concesso in comodato d’uso, libero da cose e persone, per il 30 aprile 2024, significando, sin d’ora, che in difetto si porranno in essere tutte le attività, anche giudiziarie, volte ad ottenere la restituzione forzosa del compendio di proprietà comunale”. Non ci sono dubbi, Comune di Arzachena contro ministero dell’Interno. Ed è un ultimatum senza mezzi termini. Lo “sfratto” è per la Polizia di Stato, che entro fine mese deve lasciare il Commissariato di Cannigione. La ragione è semplice, è scaduto il contratto di comodato d’uso gratuito per l’immobile comunale (ex Ostello della Gioventù), nel lungomare di Cannigione, adibito a sede del Commissariato di Porto Cervo. La durata prevista era di anni nove, a decorrere dal dicembre 2014. Quindi arrivati ad aprile 2024 il contratto è ampiamente scaduto. Di fatto, volendo essere proprio fiscali, si può parlare di utilizzo senza titolo di un edificio di proprietà pubblica. E per di più con un inquilino “abusivo” in divisa, roba da non credere. ll fatto è che il Comune di Arzachena, nel 2014, era venuto incontro alle esigenze della Polizia di Stato perché, ovviamente, non poteva perdere il presidio della pubblica sicurezza in Costa Smeralda (dopo lo spostamento dei poliziotti dalla sede di Liscia di Vacca). Nel frattempo tutto è rimasto fermo, un Commissariato nuovo non c’è e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha affidato il mandato all’avvocato del Comune, Stefano Forgiarini, per procedere. Perché l’edificio “deve essere restituito ai compiti istituzionali del Comune”. E adesso il poliziotto dove lo metto?

