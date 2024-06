Il Comune sfratta due imprese morose 

Tempo scaduto: il Comune di Sanluri ha avviato la procedura di sfratto per le due società ospitate nell’incubatore d’impresa, realizzato nel Piano per gli insediamenti produttivi, tra Bia Casteddu e Bia Baccamanagus, lungo la strada per Samassi. L’azione legale arriva con la decisione dell’amministrazione di vendere gli otto locali commerciali al costo singolo che va da 100 a 120mila euro dando precedenza alle imprese già insediate. E per sei nessuna difficoltà, contratto già stipulato, uno è finito all’asta per rinuncia dell’acquirente. Per due gli uffici hanno sollecitato più volte la possibilità di acquisire il locale in via prioritaria, la risposta è stata un rinvio dietro l’altro per motivi personali. “Da circa un anno – ricorda l’assessore alle attività produttive, Paolo Usai – gli interessati non pagano il canone di locazione. Abbiamo temporeggiato nella speranza che la questione si potesse risolvere. Oltre non si può». ( s. r. )

