Il Comune scommette sullo sport 

Pioggia di finanziamenti sulle strutture sportive sansperatine: dalla pista d’atletica al bocciodromo, passando per la palestra di via Sassari. Lavori che complessivamente supereranno il milione di euro. Con una variazione di bilancio, passata in consiglio comunale, si guarda quindi al futuro degli impianti che in passato hanno diviso maggioranza e opposizione. Stavolta, invece, sembra che le buone notizie abbiano portato a una tregua. Ma non troppo.

La scelta

«L’assessorato regionale ai Lavori Pubblici», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu, «ci ha comunicato in via ufficiale l’arrivo di tre nuovi finanziamenti che avevamo richiesto». Tra i fondi, 280mila euro sono destinati al completamento del bocciodromo comunale con un «intervento finalizzato all’adeguamento della struttura alle competizioni nazionali e relativa realizzazione terzo campo da gioco e spogliatoi». Centoventimila euro destinati agli interventi di «sostituzione del pavimento della palestra comunale di via Sassari», richiesta anche dalle società che usano gli spazi. Altri 250mila euro per la ristrutturazione degli spogliatoi del centro sportivo polivalente di Santa Suja destinati al campo sportivo in erba e la pista d’atletica. Quest’ultima, in condizioni critiche da tempo, avrà anche altri finanziamenti. Si parla di 400mila euro, ottenuti dalla Regione separatamente e «altri 450mila euro per il completamento della stessa», annunciati da Madeddu.

Il sindaco

Sul centro sportivo il primo cittadino fa un discorso a parte: “Anche quest’ultimo mezzo milione (poco meno) testimonia l’impegno che la nostra amministrazione sta mettendo nelle strutture sportive, specie quella di Santa Suja. Stiamo intervenendo dopo 30 anni per garantire che il polo sia un punto di riferimento per i cittadini e i fruitori». Gianluca Schirru, consigliere del gruppo San Sperate tradizione e futuro, precisa: «Abbiamo votato a favore perché i lavori daranno la possibilità alle società di svolgere le attività in luoghi più fruibili, sicuri e dignitosi. Può essere positivo il cambio di tendenza, ma purtroppo fino alla realizzazione passerà diverso tempo, anche vista l’esperienza delle troppe opere incompiute, alcune da 12 anni». E nonostante il voto a favore, Schirru aggiunge che l’attuale amministrazione e la precedente «sono i responsabili della scarsa programmazione e manutenzione del bene pubblico». Ad astenersi invece sono stati Pier Paolo Casti e Vincenzo Lussu, del gruppo L’alternativa per San Sperate.

