Uta.
22 novembre 2025 alle 00:44

Il Comune scommette sull’incremento del verde pubblico 

Uta è pronta alla sistemazione di via Bascus Argius con l’incremento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Il Comune ha ottenuto 108 mila euro, un finanziamento della Regione Sardegna. Con questi soldi, il Comune ha previsto l’assunzione, a tempo determinato, di sette persone: un operaio qualificato giardiniere, un idraulico, un muratore, due operai comuni alla manutenzione del verde con patente B, due operai comuni senza patente.

Oltre alla messa dimora di ulteriori piante, ci sarà la sostituzione di quelle che non hanno attecchito (derivanti da un vecchio protocollo di intesa che era stato stipulato con l’azienda zeroCO2) e il piano prevede anche un impianto di irrigazione, in modo che le piante possano andare avanti e non subiscano il clima arido (particolarmente d’estate).

«Siamo assolutamente soddisfatti del patto perché abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per il verde pubblico», dice l’assessore Graziano Meloni. «Pensiamo che una volta terminato il cantiere possa essere un luogo in cui potersi ritrovare, andare a fare passeggiate sia a piedi che in bicicletta, con i propri amici a quattro zampe e, strada facendo, potrebbe essere davvero un punto strategico per la nostra comunità».

