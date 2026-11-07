Il Comune scommette sull’Area Pip 

Se l’economia sedilese continua ad avere nell’agropastorizia uno dei suoi pilastri fondamentali, cresce parallelamente il peso del comparto artigianale e delle attività produttive che negli anni hanno contribuito a creare occupazione e nuove opportunità economiche legate al paese e al territorio regionale e nazionale.

Un settore che oggi rappresenta una realtà importante e che l’amministrazione comunale punta a sostenere attraverso un significativo intervento di riqualificazione dell’area destinata agli insediamenti produttivi. La Giunta guidata dal sindaco Salvatore Pes ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dell’area Pip, destinando alle opere un finanziamento complessivo di 300mila euro. Si tratta di un intervento considerato strategico dall’esecutivo comunale, volto a migliorare le condizioni di sicurezza, accessibilità e funzionalità di una zona capace di garantire lavoro a diverse famiglie del paese attraverso un importante numero di buste paga.

«Le opere previste – evidenzia il sindaco – rientrano nel programma regionale di sostegno ai Comuni per l’infrastrutturazione delle aree destinate all’insediamento di aziende artigiane e piccole unità produttive di interesse locale». Un progetto che si inserisce quindi in una più ampia strategia di valorizzazione del sistema produttivo dei centri dell’interno, chiamati a fronteggiare le sfide dello spopolamento e della competitività economica. Le risorse necessarie alla realizzazione dei lavori, come stabilito dalla deliberazione approvata dalla Giunta, saranno garantite attraverso fondi vincolati presenti nelle casse comunali. Una scelta che conferma la volontà dell’amministrazione di investire direttamente sul comparto produttivo, riconoscendone il ruolo centrale nello sviluppo del territorio. Con questo intervento, il Comune di Sedilo ribadisce dunque l’attenzione verso un settore che negli ultimi anni ha mostrato vitalità e capacità di crescita, affiancando alla tradizionale vocazione del paese un sistema artigianale sempre più strutturato e in grado di rappresentare un motore di sviluppo economico e occupazionale per la comunità.

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