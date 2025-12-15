Il Comune scommette sulla zona industriale 

Alcuni grandi imprenditori (non solo sardi) hanno già chiesto informazioni ed effettuato i sopralluoghi: vorrebbero acquisire uno dei venti lotti previsti nella zona industriale (area Pip, piano insediamenti produttivi) che sorgerà a Castiadas, tra Olia Speciosa e Camisa. A disposizione del Comune ci sono 2,6 milioni di euro: un milione e 600mila euro di lavori appena appaltati (se li è aggiudicati l’impresa Aurelio Porcu e figli), un altro milione appena concesso dalla Regione.

Il progetto

«Entro il 2026 – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – ci doteremo di un’area industriale e artigianale che è strategica dal punto di vista geografico e che sarà in grado di creare economia e nuovi posti di lavoro». Le somme oggi a disposizione (il Comune ha contribuito con duecentomila euro, dal sindaco «un grazie all’assessorato regionale dell’Industria per l’attenzione dimostrata») consentiranno il completamento dell’intera area Pip. Area dove potrebbero trovare spazio diverse tipologie d’impresa, dalla nautica alla lavorazione del legno «e tutte quelle attività – spiega Murgioni – che ancora non ci sono sul nostro territorio o che magari ci sono e desiderano ampliarsi». Ci sarà spazio anche per la vendita al dettaglio: «A Castiadas di negozi ce ne sono pochi - dice ancora il primo cittadino - è dunque una bella opportunità per tutti. L’unico vincolo riguarda l’alimentare, cioè via libera a qualsiasi tipologia di prodotto tranne l’alimentare».

Gli interventi

Quelli previsti in questa prima fase riguardano le opere di urbanizzazione primaria, la viabilità interna, l’illuminazione, le aree parcheggio e l’adeguamento infrastrutturale. Nell’ultimo anno sono state concluse le operazioni di esproprio di alcuni terreni e di messa in sicurezza (rischio idrogeologico, si è intervenuti su un canale). Il principale punto di forza della prima area industriale di Castiadas è la posizione: «Ci troviamo – conclude Murgioni - ad appena trecento metri dalla nuova 125, a venticinque minuti dal capoluogo. Gli imprenditori troveranno uno spazio idoneo per qualsiasi attività e collegamenti rapidi con Cagliari, l’Ogliastra e l’intera costa sud orientale».

Le richieste

Le prime, in via non ufficiale, sono già pervenute agli uffici comunali. Occorrerà però attendere le comunicazioni da parte dell’Amministrazione per le procedure pubbliche di assegnazione. Lo sviluppo della zona industriale-commerciale in futuro potrebbe portare al congiungimento delle borgate di Olia Speciosa e Camisa.

