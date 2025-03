Il Comune scommette sulla tecnologia 

Il Comune di Orani investe sulle nuove tecnologie, lanciando il progetto “C’è un Punto dove il digitale è facile” in collaborazione con la società informatica Oligamma di Nuoro, grazie a oltre 40mila euro di risorse Pnrr.

Ieri la presentazione nell’aula consiliare del paese, con amministratori ed esperti che formeranno la popolazione attraverso un corso di 70 ore sull’utilizzo dei principali servizi 2.0. Ad arricchire il Progetto, l’avvio da oggi, di uno sportello di facilitazione digitale nei locali municipali. Qui, ogni mercoledì (ore 8-13/14-17) un operatore Oligamma supporterà i cittadini fra pratiche Spid e accessi al fascicolo sanitario, con una consulenza online anche all’apposito sito orani.facile.it.Soddisfazione del sindaco Marco Ziranu che si dice «entusiasta di questa nuova opportunità, grazie a cui tutte le generazioni potranno potenziare le loro conoscenze web, prezioso strumento per lo sviluppo del territorio».Per Ziranu, un progetto dalle molteplici opportunità: «L’apertura dello sportello sarà un ulteriore tassello per il nostro paese supportando i cittadini in varie pratiche, fra cui la prenotazione degli esami medici. Il corso aggiuntivo sarà anch’esso essenziale».Per l’informatico di Oligamma, Giovanni Gasola «un progetto dinamico che, fra sportello digitale e attività formative, aspetti gestionali e office, sarà certamente utile ai cittadini». (g. i. o.)

