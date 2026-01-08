Il Comune scommette sul traino di Costa Rei 

Novanta ettari con tanto di fabbricati, serre e capannoni da rilanciare in chiave turistica ad appena tre chilometri dal mare di Costa Rei (Muravera). È la nuova scommessa del Comune di Villaputzu, proprietario di un’area (oggi abbandonata) in località Maloccu, nella giurisdizione di Castiadas. Area gravata da usi civici che negli anni Ottanta fu concessa alla cooperativa agrozootecnica “Fulvio Sanna” ma che solo nel 2017 (dopo un lungo contenzioso, la cooperativa nel mentre fallì) è ritornata nella disponibilità del Comune.

Il progetto

Prima del bando vero e proprio, però, l’amministrazione comunale ha indetto una procedura per acquisire proposte sul futuro utilizzo dell’area. Capire cioè se gli imprenditori preferiscono puntare sul turismo rurale oppure su aziende zootecniche innovative, su prodotti biologici o altro ancora. «Acquisiremo le proposte», spiega il sindaco Sandro Porcu, «per poi calibrare il bando per l’affidamento del compendio immobiliare in base ai suggerimenti dei cittadini. È un primo passo per valorizzare l’uso civico di quei terreni tramite un utilizzo non tradizionale. Siamo convinti che questi terreni possano generare sviluppo sostenibile, trasformando la concezione storica dell’uso civico come la raccolta legna o il pascolo in nuove opportunità di crescita economica».

Un lungo iter

Alla prima fase che si chiuderà il 10 marzo, le proposte, potrà partecipare chiunque. Al bando che seguirà potranno partecipare invece solo i residenti di Villaputzu (come previsto dalla norma sugli usi civici). «Il nostro intento», chiarisce Porcu, «è quello di valutare le possibilità di sviluppo puntando alla vocazione agricola del territorio di Maloccu ma coniugandola con fini turistici». Il sindaco spiega anche i motivi del ritardo del bando dal momento che la “Fulvio Sanna” era ritornata al Comune 8 anni fa: «Il piano di valorizzazione delle terre civiche che abbiamo dovuto approvare in coordinamento con la Regione ha richiesto un lungo iter. Era poi necessario un regolamento da concordare con l’assessorato regionale all’agricoltura». Perplessa la minoranza guidata da Stefano Pili. «A questa amministrazione sono serviti otto anni e quattro mesi», spiega l’opposizione, «per decidere di non decidere come meglio concedere il patrimonio della Fulvio Sanna. Non sono stati capaci di predisporre neanche una proposta progettuale di fattibilità per l’utilizzo dell’area». Un altro interrogativo: «Nel 2027 i terreni restituiti al Comune erano 207 ettari, perché adesso nelle proposta gli ettari sono 90 o poco più?».

