Il Comune scommette sul rilancio della storica villa 

Passo in avanti nel piano di riqualificazione di Villa de Villa, immobile storico di Dolianova destinato a diventare sempre di più il principale centro di aggregazione culturale del paese. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione delle aree esterne e dei parcheggi. «Abbiamo deciso di destinare a questo intervento i fondi regionali per la progettazione – afferma l’assessore alla cultura Chicco Fenu – Villa de Villa non è solo un immobile storico da salvaguardare, da anni ospita eventi culturali di alto livello come la rassegna letteraria Street Books in corso di svolgimento in questi giorni. Vogliamo renderlo più accogliente e funzionale». Per la sua riqualificazione, la spesa programmata è di 275mila euro. Risorse che il Comune proverà a reperire attraverso le linee di finanziamento regionale o statale. Il progetto, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, si concentrerà in particolare sul cortile interno dove saranno completamente restaurate le murature perimetrali con un risanamento conservativo. Prevista anche la rimozione delle attuali strutture mobili in legno e la sistemazione della pavimentazione e delle aiuole. La novità è rappresentata da l’inserimento di un telaio ligneo per migliorare la qualità architettonica dello spazio esterno con uno sfondo scenografico per gli eventi culturali, il teatro e il cinema all’aperto.