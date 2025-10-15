VaiOnline
Guspini.
16 ottobre 2025 alle 00:11

Il Comune scommette sul restauro di Casa Loi 

Il Comune dei Guspini avvia le procedure per ristrutturazione e messa a norma dell’ex Casa Loi, una dimora storica del paese che necessita di interventi urgenti.

Il Comune ha stanziato circa 82.500 euro per il progetto e punta a riqualificare il palazzo costruito da privati nei primi anni del ‘900. La costruzione avvenne quasi simultaneamente all’edificazione del palazzo comunale. L’ex Casa Loi venne poi utilizzata come studio radiologico da un medico della stessa famiglia proprietaria dell’immobile.

L’edificio è stato acquisito dal Comune negli anni Novanta. In un primo momento i locali vennero utilizzati come archivio, ma in seguito venne chiuso. Necessitava di interventi di ristrutturazione che non sono mai stati fatti. Ora a distanza di tempo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti ha deciso di investire per il recupero dell’antico edifico. La notizia del restauro è stata salutata con grande soddisfazione dai cittadini

