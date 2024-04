Il Comune scommette sul carrubo di 250 anni 

Un carrubo ultrasecolare e di grandi dimensioni, il più grande sul territorio di Villaputzu: è l’albero di cui l’amministrazione comunale del paese del Sarrabus ha chiesto l’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali della Sardegna.

Il carrubo, dalla forma particolare e con una chioma ampia e compatta, si trova all’interno di un vigneto, in un terreno privato, in località Fluminu Mortu (da Villaputzu, andando in direzione di Tertenia, si svolta a destra al chilometro 74,4).

In base ai rilievi l’albero avrebbe un’età di circa 250 anni ed è il più rilevante e significativo della zona.

L’inserimento del carrubo di Villaputzu all’interno del registro regionale degli alberi monumentali valorizzerebbe ancor più la zona “e rappresenta un’ulteriore iniziativa – come viene messo in evidenza nella delibera della Giunta comunale – per la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente”.

Il carrubo di Flumini Mortu in tutti questi anni ha superato anche un incendio, riportando solo dei leggeri danni nella parte alta e centrale del tronco, dove si notano ancora delle leggere tracce di bruciatura. (g. a.)

