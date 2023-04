Il Comune scommette su dolci tipici e pera camusina 

Vallermosa aderisce allo Sportello di sviluppo rurale e al Distretto rurale per valorizzare le sue tradizioni e prodotti tipici locali come la pera camusina, prelibato frutto estivo di cui il territorio è ricco, e l’ampia produzione di dolci fra i quali si distinguono le “pardule” e i “moretus” (quest’ultimo è un composto di mandorle e spezie, celebrato anche nell’omonima sagra annuale giunta all’ottava edizione), che rappresentano con successo la cultura e le peculiarità del territorio.

«Puntiamo a incrementare una serie di azioni per favorire il consumo dei prodotti tipici a chilometro zero e tutelare le biodiversità», afferma Cinzia Pasini, assessora all’Agricoltura, allevamento e ambiente: «Ho deciso di occuparmi della promozione dei progetti che riguardano la cultura e la lingua sarda perché in una società agropastorale come la nostra credo che i due aspetti siano inseparabili», aggiunge.

Con questo intento, in collaborazione con lo Sportello linguistico, a Vallermosa partirà a breve una serie di escursioni storico-naturalistiche presentate in lingua sarda: la prima è prevista per domani, con la visita al sito archeologico di Matzanni, ricco d’importanti testimonianze di epoca nuragica e punica.

Al progetto prenderanno parte anche gli altri tre paesi dell’Unione dei Comuni “Nuraghe di Monte Ida e Fanaris”, ovvero Villaspeciosa, Decimoputzu e Siliqua, alleati per promuovere le bellezze naturali e culturali del territorio, comprese quelle culinarie. (a. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA