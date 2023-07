Il Comune scommette su decoro urbano e verde pubblico 

Guspini ha adottato un'azione decisa per affrontare il problema dell'erba incolta che invade le strade del paese. Assumendo due operai specializzati, il Comune spera di migliorare l'aspetto urbano e la cura del verde.Con un costo totale di circa 12mila euro, i due operai lavoreranno 36 ore settimanali per circa sette settimane. Inizieranno con gli ingressi del paese, per poi spostarsi nelle vie principali e infine in quelle secondarie.

«Desideriamo migliorare la cura del verde con un occhio di riguardo al decoro urbano – dice l'assessore Marcello Serru – Le condizioni climatiche di quest'anno hanno reso ancora più difficile intervenire, tanto che siamo stati costretti a passare nella stessa zona ben quattro volte» . Il problema dell’alta vegetazione è diffuso ov unque, poiché il caldo intenso e le piogge abbondanti favoriscono la crescita delle erbacce .

