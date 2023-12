«Il Comune scommette su Costa Rei» 

Da settecentomila euro del 2022 al (quasi) milione di euro di quest’anno: è l’introito record dell’imposta di soggiorno del Comune di Muravera, applicata per la prima volta dal primo gennaio. Un tesoretto che sarà utilizzato soprattutto per Costa Rei. «È la nostra principale località turistica – spiega Matteo Plaisant, assessore al Turismo – e vogliamo davvero darle risalto sia con nuovi servizi che con manifestazioni di rilievo. Siamo in contatto con il comitato dei cittadini di Costa Rei in un’ottica di collaborazione e non può che farci piacere».

La delibera

In quella approvata dalla Giunta comunale le voci di spesa dell’imposta di soggiorno sono sette per un totale di 950mila euro. La più consistente è quella relativa a eventi e spettacoli (330mila euro), seguono interventi di manutenzione sul patrimonio comunale (240mila euro, litorali compresi), marketing e mobilità (160mila euro), miglioramento dell’accoglienza turistica (120mila euro), gestione dei musei (60mila euro), valorizzazione dei siti archeologici (20mila euro) e, infine, protezione e vigilanza dei siti di importanza turistica (altri 20mila euro). «Abbiamo cercato – aggiunge Plaisant – il giusto equilibrio tra le varie voci, privilegiando in ogni caso i servizi e gli eventi per i turisti. A partire da febbraio organizzeremo gli incontri con gli operatori per offrire loro dei corsi di formazione e anche per discutere sulle future destinazioni dei proventi dell’imposta».

Reazioni

Per Luciano Zerbi, il presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei, è un passo avanti dopo le forti polemiche degli ultimi anni con il Comune: «Abbiamo smorzato i toni e stiamo cercando di collaborare. Come sempre io voglio vedere i fatti e non le promesse, aspettiamo di vedere se ciò che ci è stato detto verrà realizzato». Tra le tante indicazioni del comitato «ci sono i servizi in spiaggia per i diversamente abili – chiarisce Zerbi – passerelle, bagni e docce pubbliche lungo il litorale, un efficiente sistema di sorveglianza, giochi e arredi negli spazi di verde pubblico. Abbiamo pensato, ma è solo un esempio, ad una scacchiera gigante da pavimento». Da potenziare, inoltre, la comunicazione digitale, l’illuminazione pubblica, i parcheggi e gli impianti sportivi. «In quest’ultimo caso – conclude Zerbi – abbiamo proposto al Comune di siglare un accordo con il Free Beach per mettere a disposizione di tutti i campi da Padel e da tennis».

