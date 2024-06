Il Comune scivola sul verde  

L’errore è a monte, tra le righe di un contratto (anzi due) per nulla aderenti alle reali esigenze della città. «Mezzi e risorse non bastano, occorre rimettere mano ai capitolati d’appalto di Formula Ambiente e Oristano Servizi». Il dirigente ad interim del settore Ambiente, Gianni Uras, nei giorni scorsi ha firmato una determina con la quale destina a Formula Ambiente, la ditta che in città gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, 150mila 426 euro per “il servizio di miglioramento del decoro urbano mediante diserbo dei marciapiedi, delle formelle stradali e il posizionamento di cestini porta rifiuti”. Un’iniezione di risorse aggiuntive nel tentativo di mettere una pezza ad una situazione oramai fuori controllo. Il cambiamento climatico da una parte, la necessità di rinunciare al diserbo chimico dall’altro, hanno letteralmente dato in pasto marciapiedi, aiuole e formelle al verde selvaggio.

L’appalto

Cespugli ad altezza d’uomo spuntano qua e là tra le mattonelle, ai bordi delle strade e sulle pareti degli edifici. Difficile tenere il passo per gli operai di Formula Ambiente che, secondo capitolato d’appalto dovrebbero “mantenere lo stato di decoro e di funzionalità delle superfici soggette a inverdimento”. L’attività di diserbo, stando all’articolo 75, “consiste nell’asportazione delle specie vegetali infestanti in corrispondenza della sede stradale, della superficie dei marciapiedi e di manufatti quali isole salvagente, barriere spartitraffico,scalinate, aiuole attigue alle aree di parcheggio posti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico”.

Le risorse

Evidentemente, però, gli interventi previsti e i relativi stanziamenti non sono ben calibrati sulla base dell’estensione stradale.Così come non lo sono quelli affidati alla Oristano servizi, che tra i vari incarichi nella gestione del verde, annovera anche la pulizia, la zappatura e il rincalzo delle 2517 formelle degli alberi nei marciapiedi della città e delle frazioni. Costo del servizio, per due interventi annuali, circa 19mila euro. Il personale della società in house non era finora riuscito a garantire un’adeguata copertura e così a inizio maggio il dirigente del settore Sviluppo del territorio ha firmato una determina con la quale solleva la partecipata dall’incombenza per affidarla a Formula Ambiente.Non si tratta di una misura definitiva, bensì di “un intervento straordinario della durata di cinque mesi”, chiarisce Gianni Uras. Poi, però, sarà necessario rivedere il capitolato d’appalto per evitare in futuro di ritrovarsi nella stessa situazione.

Degrado

Nel frattempo in via Cagliari, attorno ai tronchi degli alberi le erbe infestanti crescono indisturbate. L’immagine non cambia spostandosi di quartiere in quartiere, nonostante quest’anno l’assessorato all’Ambiente avesse cercato di giocare d’anticipo.A Torangius, poi, preoccupa la stabilità di alcune alberature le cui radici, oltre ad aver irrimediabilmente danneggiato l’asfalto, spingono pericolosamente contro le pareti delle abitazioni.

