Il Comune sceglie il Gal 

Il Comune di Carbonia aderisce al Gal del Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari per cercare nuove risorse e forme di sviluppo economico per combattere gli effetti sempre più devastanti derivanti dalla crisi industriale del polo di Portovesme.

La scelta

Il Gal, presieduto da Luciano Piras, da sempre sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento delle amministrazioni del territorio e la partecipazione dei soggetti privati al fine di creare percorsi di sviluppo che riguardano il settore agricolo, ma anche quelli culturale e sociale. Negli ultimi anni tante sono state le iniziative portate avanti dai Comuni che hanno potuto usufruire di questi finanziamenti: solo nei giorni scorsi la notizia della nascita di un piccolo ospedale di comunità a Villamassargia e dell’acquisto di sedici defibrillatori a Fluminimaggiore, proprio grazie ai fondi messi a disposizione del Gal per le comunità rurali.

La commissione

Il Comune di Carbonia ha quindi deciso di non precludersi più questa possibilità. Il presidente della terza commissione consiliare Beppe Vella ha ricordato che nelle settimane scorse la commissione ha approvato all’unanimità il documento di adesione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale: «È un ritorno alle radici economiche della nostra storia: la miniera prima e l’industria poi hanno rappresentato il principale volano di sviluppo degli ultimi decenni, ma non vanno dimenticate le origini agropastorali della nostra comunità: gli oltre ottanta medaus esistenti sono lì per ricordarcelo». L’esponente di “Ora per Carbonia” conclude: «L’auspicio è che entri nella cultura, in particolare nei giovani, la volontà di creare nuove imprese sfruttando tutte le novità di sviluppo che stanno emergendo nel settore agricolo e nelle attività ad esso connesse, come per esempio il turismo».

Il sindaco

Anche il primo cittadino, Pietro Morittu, scommette in questa nuova iniziativa: «L'adesione del Comune di Carbonia al Gal comporterà una serie di benefici come, ad esempio, la possibilità per privati e per la stessa amministrazione di partecipare ed essere beneficiarie di eventuali bandi che verranno proposti in futuro a valere sui fondi Fears e, inoltre, la possibilità di coinvolgimento, sia per le aziende sia per il Comune, in progetti a valenza territoriale gestiti direttamente dal Gal».

Soddisfatta la direttrice del Gal Nicoletta Piras: «Questo nuovo ingresso ci permetterà di fare un ragionamento di sviluppo integrato per tutto il territorio. Ci saranno poi nuove possibilità di accesso ai fondi. Per fare un esempio i titolari degli agriturismi di Carbonia che potevano partecipare ai bandi regionali potranno partecipare anche a quelli del Gal».

