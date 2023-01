«Il Comune sblocchi gli appalti» 

La legge consente al Comune di affidare piccoli appalti senza il bando, ma a Carbonia non viene applicata. In Consiglio scoppia un caso politico e dagli imprenditori arriva un appello a stringere i tempi: «L’economia cittadina avrebbe soltanto benefici».

La mozione

I consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, quasi all’unanimità (contrari solo i due esponenti del gruppo “Sviluppo e ambiente”) hanno, infatti, presentato una mozione per permettere alle imprese locali di affrontare con qualche strumento in più la soffocante crisi economica in corso. Il primo firmatario, Pino Giganti, del gruppo Ora x Carbonia e vice presidente della Commissione lavori pubblici, ha le idee molte chiare. «Grazie al decreto semplificazioni del 2021, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è previsto l’affidamento diretto, mentre per lavori per importo compreso tra 150.000 e un milione di euro si prevede la procedura negoziata senza bando, consultando almeno 5 operatori economici. Il tutto passando attraverso l’elenco presente in Sardegna Cat di aziende regolarmente iscritte. Questo consentirebbe di agevolare aziende e fornitori locali, dando grosso respiro all’economia del territorio» A questo si aggiunge, come si legge nella mozione, il rispetto del principio della rotazione che «consente alle amministrazioni di decidere gli operatori economici da invitare ad una procedura di affidamento, in modo da garantire una turnazione tra gli stessi».

Gli imprenditori

Gli imprenditori della città rispondono in modo molto favorevole a questa possibilità. «Negli altri Comuni questo metodo è già utilizzato - spiega Massimo Cuccu, titolare di un’azienda metalmeccanica – e non mi son mai spiegato perché a Carbonia non viene applicata questa legge. Una scelta di questo tipo non favorirebbe solo le aziende, ma anche i fornitori e gli operai del luogo». Sulla stessa linea Alessio Pili, titolare di un’azienda di infissi: «Sarebbe un’ottima iniziativa che sbloccherebbe il mercato locale. Rappresenterebbe, inoltre, una garanzia in più: un ente che si rivolge ad un’azienda locale, per esempio, sarebbe seguito in maniera più efficiente e rapida negli eventuali interventi di manutenzione». Positivo il giudizio anche di Mirko Pitzalis, settore edile, che però aggiunge: «Ovviamente sono tanti i fattori da tenere in considerazione nell’assegnazione dei lavori, però il guardare al territorio è di sicuro un buon punto di partenza».