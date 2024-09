«Il Comune salvi il castello di Baratuli» 

Sos per il castello di Baratuli, la fortezza medievale costruita in cima alla collina conosciuta come Monte Oladiri, in territorio di Monastir, che rischia di scomparire a causa dell’abbandono seguito a un incendio che qualche anno fa ha quasi del tutto cancellato il bel lavoro svolto nel 2017 dall’amministrazione comunale per valorizzare il sito.

Il caso

A segnalare lo stato di incuria delle rovine di Baratuli è Gino Cinus, artista e grande appassionato del patrimonio archeologico e naturalistico del paese. «Salviamo il nostro castello, prima che sia troppo tardi – è il grido d’allarme di Cinus –. Quando parliamo del castello di Baratuli dobbiamo parlarne di prima e dopo l’incendio, e vale a dire dei lavori di valorizzazione del sito realizzati dal Comune con percorsi guidati e pannelli turistici illustrati che sono stati quasi del tutto cancellati dalle fiamme. Il castello è abbandonato nel disinteresse delle istituzioni». Insomma, il castello di Baratuli rischia di scomparire. «L’amministrazione ha investito 150 mila euro sul castello di Baratuli tra il 2019 e il 2022 – risponde il vice sindaco Gianluca Cinus –. Il sito venne restaurato e messo in sicurezza con l’aggiunta di pannelli turistici illustrativi. Si stava già pensando alla predisposizione di un bando per la gestione del Castello e delle Domus presenti nella vicina area di Is Aruttas ma purtroppo il vasto incendio del 2022 ha completamente distrutto il lavoro fatto».

Il valore del sito

In difesa del sito anche l’archeologa Emanuela Atzeni: «È un importante testimonianza dell’età medioevale nel territorio – racconta – definito impropriamente castello, ma che in realtà è una fortezza militare destinata al controllo del territorio che va dal golfo di Cagliari al Sulcis e al Campidano, che conserva grande interesse dal punto di vista storico e scientifico. Occorre ripristinare le opere accessorie che l’incendio ha distrutto. Per il resto quello che si vedeva si vede ancora, ma per completare il castello di Baratuli occorrono molti soldi. Spero si possa riprendere questo cantiere, anche se allo stato attuale non è prevista una ripresa dei lavori. Tutte le amministrazioni che si sono succedute a Monastir negli ultimi 20 anni hanno avuto a cuore le sorti del castello. Per questo sono fiduciosa che arrivi di nuovo il suo turno».

