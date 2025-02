«Il Comune risolva l’emergenza strade» 

L’emergenza strade sbarca in Consiglio. Due le interpellanze presentate nella riunione di martedì sera dal Centrosinistra e dai Riformatori Sardi. A prendere la parola per questi ultimi Andrea Massidda. «Il persistere della condizione di dissesto sta causando disagi significativi ai cittadini, mettendo a rischio la sicurezza e incidendo sulla qualità della vita della comunità», le sue parole. «Merita particolare attenzione via Cabras, frequentata quotidianamente da un elevato numero di studenti e lavoratori: un biglietto da visita poco qualificante».

«Comune immobile»

Sotto accusa «l’immobilismo dell’amministrazione, che causa un danno anche economico ai cittadini, obbligandoli a frequenti interventi da gommisti e meccanici». Concetto rafforzato dall’interpellanza successiva, a firma Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao, che parlano di «totale mancanza di programmazione». Zucca evidenzia che «a ottobre 2023 il Comune è arrivato ultimo al bando Ras per il rifacimento delle strade. I soldi usati negli anni precedenti sono stati buttati in un buco nero, perché prima di pensare all’asfalto occorreva ripristinare l’asse stradale, sprofondato per l’usura. E infatti il nuovo asfalto si è deteriorato in pochi mesi».

La replica

In risposta, l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi assicura che gli interventi arriveranno a breve. «A marzo partiremo con l’appalto per le buche, con un minimo di 300 interventi». Poi la questione di via Cabras. «È un’arteria in cui transitano auto da tutto l’hinterland, compresi autobus e mezzi pesanti. Non possiamo intervenire solo con il bitume, la rifaremo integralmente partendo dalla rotonda Casti fino a via Monte Marganai, dove in contemporanea apriremo il cantiere per costruire un parcheggio. Inizieremo entro maggio».

In conclusione, anche l’intervento del sindaco Tomaso Locci. «I risultati arriveranno, negli anni abbiamo investito 5 milioni di euro per le strade. È chiaro che la tenuta possa peggiorare dopo diverso tempo». E su via Cabras chiosa: «Interverremo, ma speriamo in un aiuto dalla Città Metropolitana, vista l’importanza per tutta la zona». In apertura di seduta polemiche tra il consigliere Efisio Sanna e il presidente del Consiglio Ignazio Tidu. «Avevo inviato un’interpellanza sulla condizione delle strade a Su Tremini, ma per una svista non è stata protocollata e non ho potuto leggerla», dice Sanna, che a quel punto ha chiesto di presentarla come interrogazione urgente, senza esito. «La cosa grave», commenta, «è che sia stato sostenuto che non c’è alcuna urgenza per la viabilità di un quartiere sempre più dimenticato».

