Il Comune rischia il default 

Il Consorzio industriale alza il pressing a tutto campo. Mette alle corde il Comune di Tortolì, suo socio al 50 per cento, pretendendo il pagamento di oltre 6 milioni di euro. Una sfilza di decreti ingiuntivi agita la maggioranza, che si tutela approvando in Consiglio un documento con cui chiede alla presidente della Regione, Alessandra Todde, di avviare azioni necessarie a evitare che la situazione degeneri e sfoci nel dissesto finanziario del Comune, che non riuscirebbe a pagare gli stipendi né garantire i servizi essenziali.

Compatta nel voto la maggioranza (assente Elena Sestu), mentre sul punto il gruppo di opposizione "Cambiamo insieme" si è spaccato: Tiziana Mameli e Filippo Cherchi hanno abbandonato l’Aula («poco esaustive le motivazioni del documento»), Franco Pili ha votato contro. Assente Lara Depau (Libera Tortolì).

Il sindaco

«Non abbiamo mai avviato azioni contro il Consorzio. Ci dobbiamo difendere dai decreti ingiuntivi per evitare che i conti del Comune vengano pignorati», ha ribattuto il sindaco. La Camera di commercio di Nuoro esprime uno dei tre delegati nel Cda del Consorzio: è Rocco Meloni, assente in Aula. «Servono decisioni. Lo stallo rischia di creare un clima pesante», ha detto il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò. Era assente anche Costantino Tidu, commissario della Provincia di Nuoro, l’altro azionista del Consorzio. «Questa è una brutta giornata», ha affermato il consigliere di minoranza Franco Pili, che poi ha votato contro il documento anti-Consorzio. Lo scorso dicembre la Regione ha stanziato 6 milioni di euro a favore del Comune per ripianare i debiti col Consorzio: «Risorse andate in avanzo. Probabilmente - ha puntualizzato Ladu - se ce le lasciano le potremmo trovare nei prossimi mesi, sempre che la nuova maggioranza regionale voglia dare continuità a quella manovra».

Il rivale

Franco Ammendola aveva preannunciato la sua assenza martedì, quando ha trasmesso sia al sindaco che alle altre figure istituzionali un report analitico sui rapporti tra Comune e Consorzio, che dal 2012 ha accumulato debiti per oltre 12 milioni di euro. Lo stesso Ammendola ha confermato che i rapporti tra i due enti sono «problematici», ma si è detto pronto a stemperare le tensioni «nell’interesse del territorio».