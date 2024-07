Il Comune ripulisce le campagne 

Il Comune ripulisce dai rifiuti le campagne intorno al paese. L’intervento, che ha permesso di raccogliere diverse tonnellate di spazzatura, è frutto di un finanziamento di oltre cinquantamila euro concesso dalla Regione. Nonostante la nuova legge, entrata in vigore lo scorso anno, che ha trasformato l’abbandono di rifiuti in un reato punibile con pesanti sanzioni, continua l’azione di alcuni incivili che scaricano nelle campagne ogni genere di rifiuto. «Purtroppo l'inciviltà di poche persone vanifica il lavoro quotidiano di chi differenzia i propri rifiuti secondo le normative», afferma l’assessore Graziano Meloni che aggiunge: «In ogni caso, anche se a volte si prova una sensazione di frustrazione e sconcerto verso lo sfregio perpetrato ai danni dell'ambiente, l’amministrazione comunale, non appena rendicontato l’importo stanziato, farà un ulteriore richiesta di altri settantamila euro, per proseguire l’opera di bonifica».

