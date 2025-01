Il Comune rinforza gli organici tra nuovi assunti e stabilizzati 

Sugli uffici comunali a Tortolì soffiano venti di rinnovamento. Dopo anni di profonde incertezze, segnate da carenza di organico, il 2025 è iniziato con 10 assunzioni, di cui 5 stabilizzazioni a tempo indeterminato, 2 mediante utilizzo di graduatorie di altro ente e 3 proroghe di contratti a tempo determinato. Prosegue così la campagna di rafforzamento delle risorse umane, necessarie a rispondere al meglio alle crescenti esigenze della cittadinanza e al potenziamento della qualità dei servizi: un obiettivo cardine, fondato sul reclutamento delle figure professionali più adatte ai molteplici ruoli dei tanti settori, e sulla formazione e valorizzazione professionale di tutto il personale dell’ente. Passano a tempo indeterminato un geometra, un agente di polizia locale e tre assistenti sociali.

Con l’utilizzo delle graduatorie di altri enti, il Comune ha proceduto all’assunzione di due nuovi funzionari amministrativi. Infine ha prorogato per un anno i contratti a tempo determinato a tre operai dell’area Lavori pubblici. Saranno impegnati in attività essenziali per la cura del territorio. «Le nuove assunzioni sono un passo fondamentale per rafforzare il nostro Comune e garantire servizi di qualità ai nostri cittadini. Così possiamo offrire maggiore sicurezza e continuità ai nostri dipendenti pubblici, che ogni giorno si impegnano per il benessere della comunità», ha detto il sindaco, Marcello Ladu.

