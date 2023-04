Il Comune rilancia 9 aree verdi  e annuncia la riapertura del belvedere di Monte Urpinu 

Trecentomila euro per rilanciare nove aree verdi della città e riaprire i punti di ristoro di Terramaini, parco di San Michele, Belvedere Memorial a Monte Urpinu, al parco della Musica e l’area per attività ludica del Parco Giovanni Paolo II.

Lo annuncia il servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune che interverrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi nella riqualificazione delle aree verdi di via Cuoco, via Mentana, piazza dei Bersaglieri, piazza degli Alpini, piazza Islanda, via Trincea dei Razzi/Piazza Seui, via Africo, giardino Ausonia e via Beato Angelico.

Si tratta perlopiù di piccoli giardini tanto che la somma disponibile è di 300.000 euro, sufficienti per la sostituzione della pavimentazione anti-trauma delle aree giochi, la realizzazione di nuove aree cani, la fornitura di nuovi giochi e il ripristino dei giochi ammalorati. Il giardino di via Beato Angelico verrà chiuso a parchetto, con il recupero del campo di bocce e dell’area a orto.

«Con l’emergenza Covid abbiamo rafforzato il nostro legame con le attività all’aria aperta», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «I parchi, giardini e aree verdi sono entrati ancor più a far parte della nostra vita quotidiana: per l’attività sportiva, il relax con i nostri cari o una passeggiata con i nostri cani. Per questi motivi, l’Amministrazione comunale negli ultimi quattro anni ha investito risorse per nuovi spazi in tutti i quartieri»

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica prevede il termine dei lavori per l’autunno 2023. «Prevediamo ulteriori interventi nei 10 grandi parchi», aggiunge il vicesindaco e assessore al Verde Giorgio Angius. «Verrà rafforzato il lavoro di recupero dei tanti punti di ristoro chiusi da anni, anche precedentemente alla pandemia. Si inizierà dal ristorante di San Michele e, grazie ai nuovi appalti, seguiranno i punti di ristoro del Belvedere Memorial a Monte Urpinu, al Parco della Musica, l’area per attività ludica del Parco Giovanni Paolo II».