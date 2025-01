Il Comune ricolloca anche gli ambulanti «Ma serve più spazio» 

Calzini, mutande, vestaglie e scarpe a prezzi scontati si troveranno ancora sulle bancarelle anche fuori dal nuovo mercato provvisorio. Andando incontro a un’esigenza espressa un po’ da tutti, l’amministrazione “salva” gli ambulanti di San Benedetto e assicura per loro (nove attività) nuovi posteggi di fronte all’ingresso di via Sant’Alenixedda del mercato di piazza Nazzari. «Il Comune ha già tracciate le aree», conferma Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «Noi abbiamo chiesto la disponibilità di uno spazio più grande e su questo c’è un dialogo in corso con l’amministrazione», aggiunge. La premessa è che si tratta di concessioni “vecchie” che, negli spazi, avrebbero bisogno di essere aggiornate, almeno secondo gli operatori ambulanti. «Si tratta di concessioni di 30-40 anni», spiega Medda, «che quando sono state rilasciate non avevano bisogno di spazi grandi. Una necessità che invece oggi impongono, per esempio, i nuovi mezzi», furgoncini e bancarelle, «che hanno ingombri decisamente più rilevanti. A ogni modo», conclude Medda, «è in corso un dialogo con l’amministrazione». Nel frattempo anche i commercianti ambulanti potranno continuare a vedere i loro prodotti. ( ma. mad. )

