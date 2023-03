Il Comune riattiva WhatsApp 

Il Comune riattiva dopo qualche anno il servizio di WhatsApp. Lanciato qualche tempo fa, era stato interrotto per problemi burocratici ed ora riproposto ai cittadini dando loro la possibilità di essere aggiornati in tempo reale su tutte le news relative al funzionamento della macchina amministrativa e a tutto ciò che interessa la comunità. Per iscriversi è necessario scaricare sul telefono la app, inserire in rubrica il numero del Comune e inviare poi un messaggio con scritto la parola “registrazione”, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dell’utente e la scritta “Autorizzo la ricezione di sms WhatsApp - Acconsento Privacy”. Con l’invio di questo messaggio l’utente dichiara di aver accettato le linee guida per l’utilizzo dei social network e dei sistemi di messaggistica intestati al Comune. Questi passaggi autorizzano così il Municipio a trasmettere al numero di telefono messaggi, immagini e documenti. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA