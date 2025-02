Il Comune riapre l’ex centro vaccini 

Nuovo capitolo nell’odissea della salute a Sestu. Dopo che il Poliambulatorio ha chiuso in via Dante per lavori, e tanti servizi sono stati spostati a Monastir, si apre un nuovo spazio; è il vecchio ambulatorio vaccinale in via Laconi. Anche qui fervono i lavori, e le porte si apriranno prossimamente.

L’annuncio

«La struttura è comunale il Comune sta lavorando per rendere i locali idonei ad ospitare alcuni ambulatori medici in attesa che finiscano i lavori, che la Asl sta effettuando, nel Poliambulatorio di Via Dante», spiega la sindaca Paola Secci; «ospiterà la guardia medica e parte del consultorio che non ha trovato spazio nei locali dell’Rsa Gersia». Nel frattempo, nel Poliambulatorio il cantiere dovrebbe finire per agosto, secondo quanto prevede un cartello sul cancello della struttura.

In questi giorni qui c’è ancora la guardia medica, ma presto chiuderà anche quella, per andare in via Laconi. Qui una volta c’era l’ambulatorio vaccinale, chiuso più di 10 anni fa, mentre il Poliambulatorio Asl in via Dante non ha mai avuto il reparto vaccinazioni, anche se potrebbe averlo dopo gli ultimi lavori in corso. Quando il cantiere è partito a dicembre, molti cittadini temevano di ritrovarsi senza alcun servizio. Prima di chiudere aveva reparti di odontoiatria, dermatologia, e molto altro. Tra gli altri il Consultorio familiare è stato trasferito nella Rsa Gersia, in via Costa.

L’opposizione

«Ho fatto ben quattro interrogazioni sul centro vaccini e una per il trasferimento del Consultorio con Francesco Serra e Giuseppe Picciau», ricorda la consigliera di Articolo Uno, Anna Crisponi. «Il Comune si attiva con colpevole ritardo, quando i servizi sanitari fondamentali oramai sono trasferiti altrove. L'amministrazione si muove con la consueta approssimazione, rincorrendo i problemi invece di prevenirli persino quando a governare la Regione erano loro. Non bisogna infatti dimenticare che è la destra che ci ha tolto i servizi sanitari, prima le vaccinazioni ed ora il Consultorio e il Poliambulatorio, senza curarsi minimamente dei disagi».

La replica

«Ci siamo mossi non appena abbiamo saputo dei lavori in via Dante – replica la sindaca –. Purtroppo i locali di via Laconi, per motivi di sicurezza, non potranno ospitare tutti i servizi di via Dante. Ma stiamo facendo il possibile per permettere che alcuni continuino ad essere erogati a Sestu, e quelli che la Asl ha momentaneamente dislocato a Monastir tornino qui quanto prima». Intanto, anche la Asl sul suo sito web annuncia che «il Consultorio familiare garantirà la continuità del servizio e la disponibilità telefonica, lunedì dalle 8 alle 13.30, e il pomeriggio dalle 15 alle 17, e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13». Per le visite però bisognerà andare in un’altra struttura.

