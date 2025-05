«Il Comune riapra via Filzi» 

È polemica a Pirri sulla decisione dell’Amministrazione comunale di pedonalizzare un tratto di via Filzi per trasformarlo in “strada scolastica” permanente. La chiusura al traffico davanti all’istituto comprensivo Pirri 1-2, tra via Santa Maria Chiara e via Montecassino, sta creando disagi e sta facendo discutere, specialmente sui social. Al punto che a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova area pedonale è già scattata una petizione web su Change per chiedere che la strada sia riaperta.

«Siamo cittadini preoccupati», si legge in sintesi, «pur comprendendo l’obiettivo di migliorare la sicurezza davanti alle scuole, questa misura causa disagi. Chiediamo pertanto che il provvedimento sia rivisto con soluzioni che tutelino sia la sicurezza scolastica che la viabilità». Sulla stessa lunghezza d’onda Eugenio Pusceddu, amministratore della pagina Fb “La voce di Pirri”. «Il blocco con le fioriere sembra eccessivo. Chi arriva da via Montecassino è costretto a un giro lungo. Un’opzione potrebbe essere limitare il transito solo in determinati orari, come in via dei Partigiani. Spero si rifletta, non vorrei che il distributore si trasformasse in alternativa per aggirare il blocco».

«Sono dispiaciuta per una polemica che si poteva evitare», commenta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «mi sono recata in via Filzi e ho visto come la chiusura stia causando disagi. Avevo suggerito soluzioni basate sulle esigenze dei genitori che portano i bambini a scuola, anche a seguito di una raccolta di firme (mille) in tal senso. L’ipotesi suggerita prevedeva solo l’eliminazione di alcuni parcheggi. L'auspicio è che dopo una sperimentazione il provvedimento sia ridefinito in maniera più condivisa, con una segnaletica più incisiva».

