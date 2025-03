«Il Comune restituisca la festa del paese al quartiere in cui è nata» 

Restituire la festa di Sant’Antioco al quartiere dove è nata. «La centralità di Pracc’e Cresia deve emergere come simbolo di una comunità che celebra le proprie radici guardando al futuro». È quanto chiede il consigliere di maggioranza Gianni Inguscio per la valorizzazione della festa di Sant’Antioco, in una lettera inviata al sindaco Ignazio Locci. «È arrivato il momento di riconoscere l’importanza di celebrare la festa principalmente nei luoghi in cui il culto e nato - dice Inguscio - è già ben strutturata, ma appare evidente che il luogo attorno al quale tutto e nato non sia adeguatamente coinvolto».

Chiede di considerare la piazza centrale per lo svolgimento della festa affinché il quartiere di Monte Cresia possa riscoprire la sua storia millenaria. «L’impulso dell’Amministrazione è fondamentale - precisa Gianni Inguscio - e a tal fine propongo un programma integrativo che vuole essere una base di ragionamento e confronto aperto a ogni ipotesi di miglioramento». In allegato una proposta con iniziative culturali, artistiche e gastronomiche, rievocazioni storiche, mostre e spettacoli. Promuovere il turismo e l’economia con mercati, eventi e collaborazioni internazionali. Tutto nel quartiere più antico della città.

