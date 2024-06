Il Comune resta senza operai, la cura del paese ai cittadini 

Per far fronte alla temporanea assenza di operai, il Comune di Belvì promuove per oggi dalle 8.30 la giornata ecologica. Il ritrovo è in piazza Repubblica. Diverse le adesioni raccolte dall’amministrazione comunale, con decine di cittadini pronti a ripulire più punti dell’abitato con decespugliatori, soffiatori e utensili vari.

Dice l’assessora al Turismo Francesca Pranteddu: «L’iniziativa nasce per sensibilizzare tutta la popolazione alla cura del paese. Un grazie va al nostro ex operaio Adalberto Figus, che non solo ci ha dato quest’idea, ma è sempre in prima linea per la nostra comunità. Siamo al lavoro per colmare quanto prima l’assenza di operai». (g. i. o.)

