Il Comune regala legna da ardere  

Il Comune provvederà a distribuire gratuitamente legna da ardere, derivante dalla potatura degli alberi pubblici, alle famiglie che ne hanno necessità. Lo ha deciso la Giunta che ha approvato nei giorni scorsi una delibera che stabilisce i criteri di assegnazione attraverso una graduatoria, predisposta in ordine di Isee crescente.

Per poter richiedere il rifornimento di legna bisognerà essere residenti a Sestu e, una volta ricevuto il carico, non potrà essere ceduta ad altri (nemmeno gratuitamente). Le operazioni di carico, scarico e trasporto sono a totale carico e responsabilità del beneficiario. Esaurita la graduatoria potranno essere rifornite anche associazioni. L’intero ammontare di legna ricavato dalle potature degli alberi comunali sarà suddiviso in lotti uguali che, in un secondo momento, saranno poi assegnati a chi ne ha necessità.

RIPRODUZIONE RISERVATA